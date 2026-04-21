Мэр Махачкалы доложил Путину о разрушении более 30 домов из-за подтоплений

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 30 частных домов разрушены в Махачкале из-за подтоплений, повреждены 24 частных и четыре многоквартирных дома, сообщил глава города Джамублат Салавов.
"В результате подтоплений разрушено 34 частных домов, повреждены 24 частных дома, также повреждены четыре многоквартирных дома. Специалистами Минстроя проводится инструментальная диагностика всех четырех поврежденных многоквартирных домов", - сообщил Салавов на встрече президента России Владимира Путина с представителями муниципального сообщества.
Глава города рассказал, что 5 апреля из-за подмыва основания произошло обрушение трехэтажного дома в русле реки Тарнаирка, также возникла угроза по четырем многоквартирным домам. Жильцы были немедленно эвакуированы, жертв удалось избежать.
Мэр также рассказал, что всего в зоне подтопления в Махачкале оказались 3755 домов на 365 улицах. Для обследования жилых помещений и имущества людей, пострадавших в результате ЧС, создана комиссия из 51 рабочей группы в количестве 173 человек. Организован прием заявлений от пострадавших, единовременную выплату уже получили более 1 120 человек.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого.