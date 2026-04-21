Мэр Махачкалы доложил Путину о разрушении более 30 домов из-за подтоплений

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 30 частных домов разрушены в Махачкале из-за подтоплений, повреждены 24 частных и четыре многоквартирных дома, сообщил глава города Джамублат Салавов.

Глава города рассказал, что 5 апреля из-за подмыва основания произошло обрушение трехэтажного дома в русле реки Тарнаирка, также возникла угроза по четырем многоквартирным домам. Жильцы были немедленно эвакуированы, жертв удалось избежать.