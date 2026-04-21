Кремль знает главу МАГАТЭ с очень хорошей стороны, заявил Песков

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кремль знает главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выдвинет свою кандидатуру на должность нового Генерального секретаря ООН, с очень хорошей стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем многих потенциальных кандидатов. Знаем с очень хорошей стороны господина Гросси. Вы знаете, что по делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте, тем более, что все больше и больше в критической зоне, в проблемной зоне вопросов, которые касаются именно МАГАТЭ, в том числе и в контексте войны в Иране", - сказал Песков журналистам, комментируя тему избрания нового генсека ООН.