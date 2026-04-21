Женщина выбрала восемь чисел подряд и выиграла почти 39 миллионов рублей - РИА Новости, 21.04.2026
08:05 21.04.2026 (обновлено: 08:17 21.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница республики Марий Эл выиграла почти 39 миллионов рублей в лотерее «Рапидо Про».
  • Победительница выбрала восемь чисел подряд: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 в первом поле и 2 и 3 во втором.
  • Часть выигрыша победительница собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жительница республики Марий Эл выбрала в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла почти 39 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В 354194-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз - 37,37 миллиона рублей. Победителем стала жительница республики Марий Эл Лидия М. Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией "Множитель", сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 миллиона рублей и составила 38,87 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.
"На работе купила на этот тираж два билета. В одном из них сама выбрала комбинацию чисел - в первом поле отметила подряд числа 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, а во втором поле - 2 и 3. Быть может, внутреннее чувство подсказало мне так сделать", - вспоминает победительница.
Лидия любит проводить время в кругу семьи и путешествовать с друзьями. Она уже побывала в Крыму, Сочи, Дагестане, Владикавказе и Северной Осетии. Часть выигрыша она собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.
