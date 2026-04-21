Рейтинг@Mail.ru
Логинова не получила никаких обвинений от WADA - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 21.04.2026 (обновлено: 13:02 21.04.2026)
Логинова не получила никаких обвинений от WADA

Логинова заявила, что не получала обвинений от WADA о махинациях с пробами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВероника Логинова
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вероника Логинова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что не получала обвинений от WADA относительно махинаций с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
  • Логинова отметила недостоверность фактов в статье New York Times и заявила о готовности обратиться в суд с иском о клевете.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно якобы имевших место махинаций с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес главы РУСАДА.
"Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано и начало расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным с Олимпийских игр я не имела, поэтому я абсолютно спокойна", - сказала Логинова.
"Что касается последних обвинений, я, безусловно, помогу в этом расследовании. Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем. Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают фейковый материал, подготовленный изданием-иноагентом. На месте их редакторов я бы задумалась", - отметила она.
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. В феврале она заявила РИА Новости о готовности обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times. Функционер отметила, что во время Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA. Глава РУСАДА добавила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения соревнований в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.
Вероника Логинова (РУСАДА)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала