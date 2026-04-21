Логинова не получила никаких обвинений от WADA

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно якобы имевших место махинаций с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи . Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес главы РУСАДА

"Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано и начало расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным с Олимпийских игр я не имела, поэтому я абсолютно спокойна", - сказала Логинова.

"Что касается последних обвинений, я, безусловно, помогу в этом расследовании. Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем. Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают фейковый материал, подготовленный изданием-иноагентом. На месте их редакторов я бы задумалась", - отметила она.