США обсудили с Кубой экономические реформы, пишут СМИ

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаг Кубы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США провели переговоры с Кубой и обсудили необходимость экономических реформ на острове.
  • Американская сторона предложила Кубе услуги спутникового интернета Starlink.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США во время переговоров с Кубой обсудили проведение на острове экономических реформ, сообщает вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.
Ранее заместитель генерального директора кубинского МИД по связям с США Алехандро Гарсия дель Торо сообщил, что кубинская сторона провела встречу с делегацией США в Гаване.
"Особые темы, которые были затронуты... необходимость для Кубы проведения экономических и правительственных реформ для повышения конкурентоспособности, привлечения зарубежных инвестиций, обеспечения роста в частном секторе", - написала Мейер на своей странице в соцсети X.
Кроме того, как сообщает корреспондент, американская сторона предложила Кубе услуги спутникового интернета Starlink.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
