США обсудили с Кубой экономические реформы, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США во время переговоров с Кубой обсудили проведение на острове экономических реформ, сообщает вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.
Кроме того, как сообщает корреспондент, американская сторона предложила Кубе услуги спутникового интернета Starlink.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.