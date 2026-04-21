Трамп своему слову хозяин: цивилизация погибнет, но есть нюанс

Канцлер Германии решил собрать Совет национальной безопасности, чтобы обсудить дефицит топлива. Европейские авиакомпании начали отменять рейсы и сокращать расписания. В среднем по больнице в ЕС осталось авиакеросина на месяц-полтора, в таких странах, как Люксембург, — на несколько дней.

Комиссар по энергетике, поправив пыльный шлем, предложил европейцам отказаться от перелетов, не ездить на машинах, работать из дома и готовить еду не на газе, а на электрических плитках. Где взять денег, чтобы платить за электричество, он не пояснил.

Топливный кризис, вызванный нападением на Иран и перекрытием Ормузского пролива, на наших глазах перерастает в кризис вообще всего — от еды до удобрений. Нарушения логистики, сбои поставок, разгром мощностей по производству нефти и газа — все это близко напоминает масштабный дефицит нефти 1973 года.

Разумеется, рынки не могут не реагировать. Нездоровый пятничный ажиотаж, когда инвесторы уверовали в скорое разрешение конфликта, обернулся падением всего и вся в понедельник. Устремились в пике акции европейских авиакомпаний и промпредприятий, зато взмыли вверх фьючерсы на нефть и газ.

Вашингтон и Тегеран могут возобновить, вновь прекратить и опять начать переговоры, но, по сути, это уже ничего не изменит. Американо-израильская агрессия стронула с места лавину мирового экономического кризиса. Он затронет всех, чья экономика зависит от импорта энергоносителей, удобрений, продовольствия. Но хуже всего придется европейским вассалам Вашингтона.

Они попали в парадоксальное положение: с одной стороны, их заставили отрезать себя от российских ресурсов — и сейчас они судорожно закупают последние кубометры нашего СПГ, потому что после 25 апреля делать это будет уже нельзя. С другой стороны, цены на американские углеводороды взлетели так, что покупать их — это сущее разорение.

Получается, что Трамп объявил войну Ирану, а на самом деле в очередной раз победил Европу. Пообещал разрушить цивилизацию — и разрушил, но не ту. Европейцы пошли на новый круг лишений: они будут еще хуже жить, но при этом выплачивать многомиллиардный оброк на Украину, а также миллиарды на американское оружие и американские же углеводороды.

Дальше картина понятна: двузначная инфляция, банкротства предприятий, массовая безработица, недоедание. Европейские журналисты формулируют это изящно — "отрицательный рост", "заигрывание с рецессией", но в целом происходящее выглядит как полномасштабный рукотворный кризис, способный прихлопнуть экономику ЕС.

На этом этапе ситуация кажется довольно выгодной для Штатов. Однако это лишь краткосрочная перспектива. На чуть более длинной временной дистанции Вашингтон не сможет не вовлечься в организованный им же самим экономический кризис.

В 1970-е там тоже пытались переложить издержки на европейцев, однако до конца это не удалось. США погрузились в серьезную рецессию и спаслись, только отвязав доллар от золотого обеспечения.

Тогда монархии Персидского залива помогли превратить валюту Соединенных Штатов в нефтедоллар. Сейчас эти монархии с ужасом видят, как Вашингтон нагло подставил под удар все их благополучие. Прикрывается ими как живым щитом в своих разборках с Ираном. Блокирует корабли с их топливом. Равнодушно смотрит на разгром их нефтеперерабатывающих комплексов. Фактически отрезает их от покупателей в Азии и Европе. Так какой резон этим монархиям поддерживать на плаву нефтедоллар?

Раньше эта история оказалась возможной потому, что в 1970-е США были чистым импортером углеводородов. Сегодня они экспортируют их — и очень жестко разбираются со всеми конкурентами. Но конкуренты могут ответить, перейдя с нефтедоллара на нефтеюань. Именно к этому подталкивает их Иран, взимающий плату за проход Ормузского пролива в китайской валюте.