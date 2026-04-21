Корнев выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем в Кубке России

У женщин на дистанции 50 метров баттерфляем первое место заняла Дарья Клепикова (25,81), второе — Мария Осетрова (26,08), третье — Александра Кузнецова (26,15).

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Егор Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге.

Корнев первенствовал с результатом 21,97 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (22,25 секунды), третье место разделили Даниил Косенков и Илья Захаров (по 22,27).

Дистанцию 400 метров комплексом у мужчин быстрее всех проплыли Максим Ступин (4.13,77), Илья Бородин (4.15,85) и Ярослав Соколовский (4.19,56).