Корнев выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем в Кубке России
18:20 21.04.2026 (обновлено: 18:32 21.04.2026)
Корнев выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем в Кубке России

Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале Кубка России

© РИА Новости / Максим Богодвид
21.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егор Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге с результатом 21,97 секунды.
  • Дистанцию 400 метров комплексом у мужчин быстрее всех проплыл Максим Ступин (4.13,77), следом за ним Илья Бородин (4.15,85) и Ярослав Соколовский (4.19,56).
  • У женщин на дистанции 50 метров баттерфляем первое место заняла Дарья Клепикова (25,81), второе — Мария Осетрова (26,08), третье — Александра Кузнецова (26,15).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Егор Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге.
Корнев первенствовал с результатом 21,97 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (22,25 секунды), третье место разделили Даниил Косенков и Илья Захаров (по 22,27).
Дистанцию 400 метров комплексом у мужчин быстрее всех проплыли Максим Ступин (4.13,77), Илья Бородин (4.15,85) и Ярослав Соколовский (4.19,56).
У женщин на 50-метровке баттерфляем тройку призеров составили Дарья Клепикова (25,81), Мария Осетрова (26,08) и Александра Кузнецова (26,15).
