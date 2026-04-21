Корнев выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем в Кубке России

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Егор Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге.
Корнев первенствовал с результатом 21,97 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (22,25 секунды), третье место разделили Даниил Косенков и Илья Захаров (по 22,27).
Дистанцию 400 метров комплексом у мужчин быстрее всех проплыли Максим Ступин (4.13,77), Илья Бородин (4.15,85) и Ярослав Соколовский (4.19,56).
У женщин на 50-метровке баттерфляем тройку призеров составили Дарья Клепикова (25,81), Мария Осетрова (26,08) и Александра Кузнецова (26,15).