Чемпион СССР нанес символический удар перед матчем ЦСКА - "Ростов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Борис Копейкин, чемпион СССР в составе московского ЦСКА, нанес символический удар с центра поля перед матчем чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Ростовом".
- Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вручил Борису Копейкину памятный сувенир — оформленную в рамку армейскую футболку с 80-м номером.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Борис Копейкин нанес символический удар с центра поля в матче чемпионата России по футболу между армейцами и "Ростовом".
Игра 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Ростовом" проходит в Москве во вторник.
Генеральный директор "красно-синих" Роман Бабаев перед стартовым свистком вручил Копейкину памятный сувенир - оформленную в рамку армейскую футболку с 80-м номером.
Борис Копейкин 27 марта 2026 отпраздновал юбилей - 80 лет. За "красно-синих" легендарный нападающий провел 264 матча, в которых отметился 94 голами. Также он стал автором первого гола ЦСКА в еврокубках. Копейкин открыл счет в матче 1/16 финала Кубка чемпионов против турецкого "Галатасарая" (1:1) в 1971 году.