Лидер хуситов пригрозил нарастить операции при возобновлении атак США

ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил нарастить военные операции, если США и Израиль вернутся к военным действиям против Ирана.
"Наша позиция ясна и публична; мы не нейтральны по отношению к американо-израильской агрессии, направленной против нашей страны и Исламской Республики Иран. Мы противостоим сионистскому врагу - Израилю и его партнеру США. Наш план действий — наращивание операций, если враг вернется к эскалации", - сказал он в своем выступлении в эфире телеканала Al Masirah.
В конце марта правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что не исключает блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив, если его помощь потребуется Ирану.