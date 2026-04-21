Лидер хуситов пригрозил нарастить операции при возобновлении атак США - РИА Новости, 21.04.2026
20:17 21.04.2026
Лидер хуситов пригрозил нарастить операции при возобновлении атак США

ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил нарастить военные операции, если США и Израиль вернутся к военным действиям против Ирана.
"Наша позиция ясна и публична; мы не нейтральны по отношению к американо-израильской агрессии, направленной против нашей страны и Исламской Республики Иран. Мы противостоим сионистскому врагу - Израилю и его партнеру США. Наш план действий — наращивание операций, если враг вернется к эскалации", - сказал он в своем выступлении в эфире телеканала Al Masirah.
В конце марта правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что не исключает блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив, если его помощь потребуется Ирану.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Иране заявили, что не будут проводить переговоры с США до снятия блокады
Вчера, 18:40
 
