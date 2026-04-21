Лидер хуситов пригрозил нарастить операции при возобновлении атак США

ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил нарастить военные операции, если США и Израиль вернутся к военным действиям против Ирана.