"Сибирь" продлила контракт с лучшим бомбардиром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Антон Косолапов продлил контракт с хоккейным клубом "Сибирь" на два сезона.
- Косолапов стал лучшим бомбардиром "Сибири" в этом сезоне, набрав 38 очков в 37 матчах.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нападающий Антон Косолапов продлил соглашение с новосибирской "Сибирью", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два сезона.
Косолапов перешел в "Сибирь" по ходу регулярного чемпионата в результате обмена с нижегородским "Торпедо" и стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрав с ноября 38 очков (17 голов + 21 передача) в 37 матчах. В плей-офф он отметился голом и результативным пасом в пяти играх. Также форвард выступал в КХЛ за московское "Динамо".
