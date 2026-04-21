Два паса Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Анахайм" в плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Анахайм Дакс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
- Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился двумя голевыми передачами, одна из которых привела к победной шайбе.
- Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ойлерз».
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Анахайм Дакс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:3, 2:0). В составе победителей дубли оформили Джейсон Дикинсон (18-я и 52-я минуты) и Каспери Капанен (19, 59). У гостей отличились Трой Терри (51, 35) и Лео Карлссон (25).
Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин отметился двумя голевыми передачами, вторая передача была на победную шайбу. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид впервые не набрал очков в победном для команды матче этого сезона.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ойлерз". Второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли состоится 22 апреля в Эдмонтоне.
По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, где "Анахайм" расположился на третьей строчке.