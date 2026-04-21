17:33 21.04.2026 (обновлено: 17:57 21.04.2026)

Синоптики предупредили об увеличении количества катаклизмов летом 2026 года

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Март 2026 года в Москве стал самым теплым за 247 лет наблюдений. Это знак грядущих перемен и в летней погоде.
Чего стоит ожидать от лета-2026? И чем оно принципиально отличается от всех прошлых?

Природа становится агрессивной

Климатологи уже знают, как все будет. Глава Российской академии наук Геннадий Красников высказался категорично: климат России кардинально изменился. Теперь он не просто континентальный, а резко континентальный. Перепады температур стали драматичнее, штормы беспощаднее, тайфуны достают туда, где их раньше не было. Граница похолодания сместилась на север на 500 километров.
Эксперт фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин поясняет, что средняя температура — это только индикатор. Важнее то, что приходит с потеплением, — штормы с ураганным ветром, осадки, которые выпадают неравномерно: то засуха месяцами, то выпадение месячной нормы за сутки.

У каждого региона свой сценарий

Центр России и Приволжье столкнутся с опасным паводком. Это приведет к затоплениям, разрушениям и потере урожая. Аграриям придется менять сроки посева — май грозит возвратными заморозками, которые погубят уже проклюнувшиеся ростки.
Сибирь и Дальний Восток получат засуху летом. Без осадков, с температурами выше нормы, что станет прямой опасностью возникновения лесных пожаров в июне-июле.
Урал и Поволжье ждет затяжная жара. В июле и августе термометры будут застывать на отметках плюс 28-30 градусов. Это не просто жарко. Это опасно для здоровья людей, животных и растений.
На юге страны также вероятны зной и засухи одновременно с опасными явлениями — шквалами, смерчами. В Краснодаре и Сочи в июне ожидается плюс 26-28, море прогреется до 22-23 градусов.
Санкт-Петербургу повезет меньше: лето теплее нормы, но сухое. Август традиционно холоднее и с повышенной влажностью.

А что Москва?

В столице летом вероятна температура воздуха выше нормы на три-четыре градуса. Июнь будет сухим, солнечным и теплым (около плюс 23). Июль — жаркий, с короткими мощными ливнями (от плюс 25 до плюс 27). Август начнется летом, а закончится осенью (плюс 22, к концу месяца — до плюс 16).

Страшный прогноз

Климат не просто теплеет — он становится непредсказуемым. Аграриям надо пересчитывать все: графики полива, сроки посева, структуру севооборота. Южным регионам пора готовиться к засухам, центру — к паводкам.
Как сказал бы любой метеоролог: "Как прежде больше не будет". И это не пустые опасения.
 
 
 
