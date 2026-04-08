"Катаклизмов будет больше": прогноз погоды в России на лето 2026 года - РИА Новости, 08.04.2026
17:37 08.04.2026 (обновлено: 19:29 08.04.2026)

"Катаклизмов будет больше": прогноз погоды в России на лето 2026 года

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСмерч в Абзелиловском районе Башкирии
Смерч в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Смерч в Абзелиловском районе Башкирии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. О том, что климат на нашей планете претерпевает изменения, ученые говорят давно. Затронула тенденция и Россию — март 2026 года стал самым теплым в Москве за 247 лет, в течение месяца были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов.
Что нас ожидает дальше? Какой прогноз дают климатологи и синоптики на конец весны и лето?

Климат в России поменялся

В результате глобального потепления климат в России стал резко континентальным, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Потепление идет, это бесспорный фактор. Мы видим изменение климата, он стал резко континентальный. Стало больше тайфунов, стихийных неприятностей, связанных с ураганами, штормами, что, в свою очередь, обусловлено потеплением климата. И полоса похолодания в северной части нашей страны уже примерно на 500 километров сдвинулась на север", — сказал он.
Исторически сложилось, что для большей части России характерен континентальный климат с большой годовой амплитудой температур.
Резко континентальный климат отличается от континентального тем, что при нем наблюдаются более резкие перепады температур и меньшее количество осадков.

Катаклизмов будет больше

Итак, в том, что климат меняется, сомнений уже никаких нет. Но хорошо это или плохо?
Увы, однозначного ответа здесь нет. По мнению эксперта по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексея Кокорина, изменение климата за прошедшие полвека в России привело к увеличению частоты и силы негативных экстремальных явлений.
© Фото : соцсетиСмерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024
Смерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : соцсети
Смерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024
"Нужно сказать, что средняя температура — это лишь индикатор. Гораздо важнее понимать, что это все влечет за собой увеличение частоты и силы всевозможных негативных экстремальных явлений: штормовые ветра, более резкое и неравномерное выпадение осадков. Скажем, то осадков нет, то, наоборот, ливни или сильный снегопад", — сообщил РИА Новости специалист.

Тревожная весна 2026 года

К сожалению, ранняя весна этого года несет серьезные риски.
Из-за более раннего таяния снега при еще промерзшей почве вода хуже уходит в грунт. Центральный, Приволжский регионы и отдельные районы Сибири рискуют получить напряженный паводковый период.
Сибирь и Дальний Восток столкнутся с дефицитом осадков в начале лета. При повышенных температурах это прямой путь к раннему пожароопасному сезону. Южные регионы ждет угроза затяжных засух и перегрева почвы.
Аграриям придется пересматривать графики полива и сроки посевной, учитывая риск возвратных заморозков в мае, которые могут ударить по уже тронувшимся в рост растениям.

Весна и лето в Москве

Прошедший месяц март в Москве стал не только самым теплым за всю историю регулярных наблюдений, которые ведутся с 1779 года, но и рекордным по количеству солнечных часов.
Одновременно с этим наблюдалась аномально низкая облачность — в среднем менее трех баллов за месяц. Данный показатель один из самых низких за последние десятилетия.
Лето 2026 года в столице, по предварительным прогнозам, окажется теплее нормы на несколько градусов. В июне ожидается средняя температура около плюс 23 градусов с большим количеством солнечных дней.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГрад в Москве
Град в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Град в Москве
Июль пройдет с умеренной жарой и короткими, но мощными ливнями: днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, что на два-три градуса выше обычных значений. В августе средняя температура составит около плюс 22 градусов, но к концу месяца может похолодать до плюс 16, что создаст ощущение ранней осени.

Аномалии в регионах

В Санкт-Петербурге лето тоже будет теплее нормы, но без экстремальных скачков. Июнь может стать одним из самых сухих месяцев со средней температурой около плюс 21 градуса.
Август в Северной столице традиционно останется прохладным и дождливым.
Для южных регионов синоптики прогнозируют жаркое и местами засушливое лето. В июне в Краснодаре и Сочи дневная температура составит плюс 26-28 градусов, а морская вода прогреется до весьма комфортных плюс 22-23 градусов.
В то же время специалисты предупреждают о риске засухи и опасных природных явлений — шквальных ветров, сильных ливней и локальных смерчей.
На Урале и в Поволжье ожидаются затяжные периоды жары. В июле и первой половине августа в Екатеринбурге и соседних регионах температура будет держаться на уровне плюс 28-30 градусов.
В Сибири лето также рискует стать аномально жарким.
 
 
 
