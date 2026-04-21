Ишмуратова заявила, что Коростелев проиграл Большунову из-за Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
15:01 21.04.2026 (обновлено: 15:05 21.04.2026)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости заявила, что Савелий Коростелев проиграл трехкратному победителю Игр Александру Большунову в Финале Кубка России из-за усталости после Игр 2026 года в Италии.
В Финале Кубка России сезона-2025/26 Большунов выиграл пять гонок из шести. Коростелев взял два серебра и две бронзы.
"Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпийские игры. Я так понимаю, что он психологически подустал, выдерживать прессинг непросто. То, что он немного проиграл Большунову в России, это абсолютно нормально. Не стоит сравнивать их показатели, все-таки была разная подготовка. А сравнивать будем, когда они вместе побегут на Кубке мира. Я понимаю Большунова, который устал бегать на внутренних стартах. Очевидно, он готов составлять конкуренцию на международных соревнованиях, бороться с тем же Клебо", - заявила Ишмуратова.
Также олимпийская чемпионка оценила выступление Коростелева и Дарьи Непряевой на международных стартах. Они представили Россию на Играх в Италии и не завоевали медалей.
"Коростелев и Дарья Непряева создали борьбу, не сложили руки, не стали ныть и стонать о прессинге и рассказывать, как им тяжело. Было приятно смотреть на них на Олимпиаде, у Савелия было обидное четвертое место, но все равно это было близко. Конечно, хотелось бы быть повыше, но вся страна болела за наших ребят. Учитывая условия, в каких они выступали, они боролись до конца. Мне кажется, что они выполнили все цели и задачи", - отметила Ишмуратова.
СпортРоссияИталияАлександр БольшуновСветлана ИшмуратоваСавелий КоростелевЛыжные виды спорта
 
