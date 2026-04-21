Ишмуратова: про Вяльбе не скажу плохого слова, а Губерниев раскачал тему

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости выразил восхищение работой Елены Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе возглавляет организацию с 2010 года. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"При ней было очень много положительных моментов, и самое главное, что его величество результат был прекрасным. У нас были максимально хорошие выступления на предыдущих двух Олимпиадах, победы на чемпионатах мира, Кубках мира и так далее. Я считаю, что ФЛГР работает здорово. Я не вижу других кандидатов кроме нее. Понимаете, если бы Елена Валерьевна сложила бы руки, к примеру, наплевала бы на что-то, но этого и близко нет. Про нее сказать нельзя ни одного плохого слова. Губерниев во главе российских лыж? Он просто раскачивал эту тему, чтобы федерация работала еще лучше. Но, честно говоря, не зная, куда еще лучше. Конечно, нет предела совершенству, но все видят, что федерация работает практически идеально", - отметила Ишмуратова.
