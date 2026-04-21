Рейтинг@Mail.ru
Ишмуратова: про Вяльбе не скажу плохого слова, а Губерниев раскачал тему - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:55 21.04.2026 (обновлено: 19:36 21.04.2026)
Ишмуратова: про Вяльбе не скажу плохого слова, а Губерниев раскачал тему

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Кирилл Каллиников / Павел Бедняков
Елена Вяльбе / Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Кирилл Каллиников / Павел Бедняков
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Ишмуратова выразила восхищение работой Елены Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России.
  • Ишмуратова отметила положительные результаты работы Вяльбе и выдающиеся достижения российских лыжников на международных соревнованиях.
  • Ишмуратова считает, что федерация работает практически идеально и не видит других кандидатов на пост главы ФЛГР, кроме Вяльбе.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости выразил восхищение работой Елены Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе возглавляет организацию с 2010 года. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
«
"При ней было очень много положительных моментов, и самое главное, что его величество результат был прекрасным. У нас были максимально хорошие выступления на предыдущих двух Олимпиадах, победы на чемпионатах мира, Кубках мира и так далее. Я считаю, что ФЛГР работает здорово. Я не вижу других кандидатов кроме нее. Понимаете, если бы Елена Валерьевна сложила бы руки, к примеру, наплевала бы на что-то, но этого и близко нет. Про нее сказать нельзя ни одного плохого слова. Губерниев во главе российских лыж? Он просто раскачивал эту тему, чтобы федерация работала еще лучше. Но, честно говоря, не зная, куда еще лучше. Конечно, нет предела совершенству, но все видят, что федерация работает практически идеально", - отметила Ишмуратова.
Полностью интервью с Ишмуратовой читайте во вторник на сайте РИА Новости.
БиатлонСпортЕлена ВяльбеДмитрий ГуберниевСветлана Ишмуратова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала