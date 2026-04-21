Ишмуратова: с Бессебергом можно было договориться, он любил Россию

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости призналась, что при Андерсе Бессеберге во времена президентства в Международном союзе биатлонистов (IBU) ситуация для России была принципиально иной.
Бессеберг возглавлял IBU на протяжении 25 лет с 1993 по 2018 годы. После этого его сменил швед Олле Далин.
"Тогда все было более или менее нормально. Международный союз биатлонистов возглавлял Андерс Бессеберг, который очень хорошо относился к нашей стране и спортсменам. Если были какие-то вопросы, то он и IBU шли навстречу, можно было договариваться и находить консенсус. А сейчас просто жесткое нет. Они даже не хотят выходить на уровень переговоров, что абсолютно непонятно. Он бы нас не отстранил? Как минимум можно было бы вести диалог, высказать, что хотим. А сейчас нам даже не дают объяснить свою позицию", - отметила Ишмуратова.
