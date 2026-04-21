Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон
 
12:53 21.04.2026 (обновлено: 19:36 21.04.2026)
Ишмуратова: с Бессебергом можно было договориться, он любил Россию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Ишмуратова заявила, что во времена президентства Андерса Бессеберга в Международном союзе биатлонистов (IBU) ситуация для России была принципиально иной.
  • Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 годы и хорошо относился к российским спортсменам, по словам Ишмуратовой.
  • Ишмуратова отметила, что сейчас диалог с IBU невозможен, в отличие от времени, когда во главе стоял Бессеберг.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в разговоре с РИА Новости призналась, что при Андерсе Бессеберге во времена президентства в Международном союзе биатлонистов (IBU) ситуация для России была принципиально иной.
Бессеберг возглавлял IBU на протяжении 25 лет с 1993 по 2018 годы. После этого его сменил швед Олле Далин.
«
"Тогда все было более или менее нормально. Международный союз биатлонистов возглавлял Андерс Бессеберг, который очень хорошо относился к нашей стране и спортсменам. Если были какие-то вопросы, то он и IBU шли навстречу, можно было договариваться и находить консенсус. А сейчас просто жесткое нет. Они даже не хотят выходить на уровень переговоров, что абсолютно непонятно. Он бы нас не отстранил? Как минимум можно было бы вести диалог, высказать, что хотим. А сейчас нам даже не дают объяснить свою позицию", - отметила Ишмуратова.
Полностью интервью с Ишмуратовой читайте во вторник на сайте РИА Новости.
БиатлонАндерс БессебергСпортСветлана Ишмуратова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала