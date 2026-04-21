"Россия всегда показывала, что мощнее Запада": яркое интервью Ишмуратовой

Светлана Ишмуратова - одна из самых ярких биатлонисток России 90-х и 2000-х годов. За годы карьеры она успела стать двукратной олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира. РИА Новости Спорт поговорил с легендарной спортсменкой в Ханты-Мансийске на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, о текущей ситуации в мировом спорте, нейтральном статусе и отношениях с украинцами.

"В СССР нейтральный статус был бы невозможен"

- Светлана Ирековна, то, что мы увидели у лыжников на международных стартах, можно считать достойным результатом?

Савелий Коростелев и Дарья Непряева создали борьбу, не сложили руки, не стали ныть и стонать о прессинге и рассказывать, как им тяжело. Было приятно смотреть за ними на Олимпиаде, у Савелия было обидное четвертое место, но все равно это было близко. Конечно, хотелось бы быть повыше, но вся страна болела за наших ребят. Учитывая условия, в каких они выступали, они боролись до конца. Мне кажется, что они выполнили все цели или задачи.

- Как вы считаете, стоило ли выступать в нейтральном статусе? Разговоры об этом до сих пор активны.

- Спорный вопрос, потому что зависит от аспекта, с которого мы это рассматриваем. Если говорить о политической стороне, то нет, не стоило. А если о спортивной, то стоило. И со стороны телевидения, болельщиков, СМИ. Страна разделилась на два лагеря. Мы понимаем, что в советское время такого бы не было никогда. Была четкая идеология. В любом случае я как замполит могу сказать, что не стоило выступать в нейтральном статусе и лишний раз прогибаться под решение МОК . Они громко заявляют о том, что спорт должен быть вне политики, а на самом деле пользуются этим мощнейшим оружием. Причем мнение у них постоянно колеблется. То они допускали трансгендеров, которые потом били женщин на Олимпиаде. Теперь вот передумали. Такие движения не добавляют к ним уважения. Хотя опять же для спортсменов и болельщиков выступления на Играх были важными, мы показали, что не сложим руки и ноги и будем сражаться.

- В Советском Союзе это было бы категорически неприемлемо?

- Ни в коем случае. Была идеология, все в стране понимали, что мы никогда не были подвластны капитализму. Мы всегда показывали Западу, что мы мощнее и сильнее, мы были едины.

- Нейтральный статус тогда считался бы предательством?

- Безусловно. Я думаю, что этот вопрос вообще бы не поднимался.

- Александр Большунов недавно показал на российском старте, что способен сильно опережать того же Коростелева. Как и некоторые другие наши ребята. Это говорит о том, что российские лыжи по-прежнему в полном порядке?

- Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпийские игры. Я так понимаю, что он психологически подустал, выдерживать прессинг непросто. То, что он немного проиграл Большунову в России , это абсолютно нормально. Не стоит сравнивать их показатели, все-таки была разная подготовка. А сравнивать будем, когда они вместе побегут на Кубке мира. Я понимаю Большунова, который устал бегать на внутренних стартах Очевидно, он готов составлять конкуренцию на международных соревнованиях. бороться с тем же Клебо.

"Не понимаю цели создания Ассоциации лыжных видов спорта"

- Как вы относитесь к созданию Ассоциации лыжных видов спорта России и тому, что ее возглавит Дмитрий Свищев?

- Я не понимаю целей и задач этого объединения. Работала федерация, которая и так дальше будет продолжать работу.

- У нас идут по примеру FIS.

- А зачем нам брать чужие примеры? Мы, русские люди, тем и отличаемся, что сами берем за основу свои действия и на них опираемся. Я понимаю, что можно присмотреть что-то хорошее, но это не означает, что схема приживется в России. У нас свой менталитет, свои особенности.

- Хорошо, что Елена Вяльбе остается в структуре российских лыж?

- Конечно! При ней было очень много положительных моментов, и самое главное, что его величество результат был прекрасным. У нас были максимально хорошие выступления на предыдущих двух Олимпиадах, победы на чемпионатах мира, Кубках мира и так далее. Я считаю, что ФЛГР работает здорово.

- Получается, ей нет достойной альтернативы на текущий момент?

- Я не вижу других кандидатов. Понимаете, если бы Елена Валерьевна сложила бы руки, к примеру, наплевала бы на что-то, но этого и близко нет. Про нее сказать нельзя ни одного плохого слова. Нам не нужны детали, как именно она добивается результата. Это абсолютно не имеет значения, потому что результата она дает.

- А как же Дмитрий Губерниев, который собирался заменить ее на этом посту?

- Он просто раскачивал эту тему, чтобы федерация работала еще лучше. Но, честно говоря, не зная, куда еще лучше. Конечно, нет предела совершенству, но все видят, что федерация работает практически идеально.

"Норвежцы ложатся костьми, чтобы не пустить русских"

- В биатлоне ситуация с мировыми стартами еще сложнее. Там реально все так печально?

- Норвежцы ложатся костьми, чтобы нас никуда не пустить. Бороться с ними и обсуждать смысла пока нет. Пока мы не победим в СВО, нас не допустят до международных соревнований.

- В некоторых видах ведь допускают, причем где-то с флагом и гимном.

- В определенных дисциплинах действительно есть прогресс, но почему-то в биатлоне лед не просто не тронулся, а стоит намертво. Грустно, потому что у спортсменов идет время, они не молодеют, поэтому IBU лишает нас шанса выступать и выигрывать золотые медали Олимпиад и чемпионатов мира.

- Сейчас в исполкоме IBU большинство против России. Когда вы бегали, ситуация была принципиально иной?

- Тогда все было более или менее нормально. Международный союз биатлонистов возглавлял Андерс Бессеберг , который очень хорошо относился к нашей стране и спортсменам. Если были какие-то вопросы, то он и IBU шли навстречу, можно было договариваться и находить консенсус. А сейчас просто жесткое нет. Они даже не хотят выходить на уровень переговоров, что абсолютно непонятно.

- То есть, при Бессеберге сейчас мы бы спокойно выступали на Кубке мира?

- Как минимум можно было бы вести диалог, высказать, что хотим. А сейчас нам даже не дают объяснить свою позицию.

- При этом даже в отсутствии российских биатлонистов происходят какие-то лозунги и провокации против нас.

- Именно так. Нас нет, но мы все равно виноваты. Очень удобная позиция. Она ведет в никуда и ничего хорошего не принесет.

"Скоро Россию перестанут считать плохой"

- Как вы считаете, наше возвращение будет сопровождаться скандалами?

- А они просто сделают вид, что ничего не было. Скажут, что их заставили так себя вести. Уверена, что они быстро перекрасятся, для них это вообще не проблема.

- В том числе и сборная Украины?

- Эти тем более!

- В ваши времена с украинцами были нормальные отношения на Кубке мира?

- Конечно, были хорошие отношения. Жили в одной гостинице, питались одной пищей, ходили друг к другу в гости. Прекрасно общались. Вся конкуренция была исключительно на трассе. Мы все выросли в СССР , нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна. Начали с образования, сделали из Бандеры героя. Хотя, казалось бы, какой он герой. Настоящий садист, насильник, изверг. Но стал символом Украины. В итоге всей стране подменили ценности, изменили взгляды на мир. А обвинили во всем, как они называют, москалей, русские у них виноваты вообще во всем. Куда ни плюнь, везде российский след. Понимаете, у них уже это все настолько глубоко в подсознании, что на раз-два не поменяешь. Они все равно будут нас ненавидеть. Украинцы с пеленок ненавидят Россию и русских людей.

- Причем иногда ведь они могут думать по-другому, но просто не имеют возможности сказать публично.

- Конечно. Их тут же начнут долбить свои же и сделают врагов народа. Они очень этого боятся, разделяй и властвуй, как говорится.

- Думаете, после окончания СВО что-то изменится?