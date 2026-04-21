Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.04.2026 (обновлено: 08:03 21.04.2026)

Переговоры или война до конца: выбор Ирана ничего не изменит

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Все материалы
Хотя Дональд Трамп и называет продление истекающего сегодня ночью перемирия "крайне маловероятным", а запланированные на сегодня переговоры в Исламабаде то ли отменены, то ли подвешены, война Америки против Ирана явно выдохлась и не возобновится. Да, Вашингтон, конечно, теоретически может ударить еще раз, но ни о каком тотальном уничтожении иранских электростанций и мостов речи не пойдет. Куда вероятней новый раунд переговоров в Исламабаде и продление перемирия еще на какое-то время. Тактика запугивания, применяемая США, уже не работает: Иран открыто говорит, что готов к новой атаке США, и не собирается отступать от своей главной красной линии — то есть не отдаст обогащенный уран Америке. А Трамп не может объявить о своей полной победе (то есть официально свернуть операцию) без получения этого самого урана. Стало быть, тупик?
Да, но тупик обнадеживающий — двойная блокада Ормузского пролива показала, что конфликт дошел до той точки, когда весь остальной мир уже не может себе позволить молча наблюдать за происходящим. Практически все тем или иным способом давят на США, призывая заканчивать авантюру, которая ставит весь мир на уши, — потому что на Иран как на жертву агрессии давить бесполезно, ему можно только советовать. Трамп уже огрызается не только на Европу, но и на собственную оппозицию в лице демократов, заявляя, что все равно заключит сделку гораздо лучше обамовской (то есть соглашения 2015 года). Но чем больше Трамп уверяет, что ему некуда торопиться, тем яснее становится, что у него уже нет ни времени, ни вариантов, потому что единственный путь к "лучшей сделке" — это устроить вторжение в Иран, взять Тегеран и посадить там своего ставленника. Вариант абсолютно нереальный и фантастический, а в остальных случаях иранцы не уступят в принципиальном для них ядерном вопросе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Более того, сейчас в Иране идет дискуссия о том, нужны ли вообще переговоры с американцами. Понятно, никто не верит, что Штаты будут соблюдать соглашение: Трамп вышел из сделки 2015 года, потом дважды атаковал Иран, и не может быть никаких гарантий того, что он не сделает это в третий раз. Раз так, то почему бы не дать американцам прямо сейчас дойти до точки — пускай они убедятся, что не могут сокрушить Иран, и отступят. В стране немало сторонников такого подхода — и сейчас они требуют отставки министра иностранных дел Аракчи, отказа от переговоров в Исламабаде и войны до конца. Звучат и призывы к верховному лидеру Моджтабе Хаменеи прямо высказаться по этому поводу, однако пока рахбар не ставит точку в переговорах. А Мохаммад Галибаф, спикер парламента Ирана и главный переговорщик с американцами, даже критикует представителя рахбара в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили за высказывания против переговоров. В иранской верхушке раскол?
На самом деле — нет, и ставка США на появление предателя бессмысленна. Среди иранского руководства, естественно, есть разногласия насчет тактики, но их не может быть по стратегическим вопросам. Разделение на консерваторов и реформистов осталось, но после убийства рахбара Али Хаменеи, его советников и руководства иранской армии и КСИР, а также последующего убийства "сильного человека" и неофициального руководителя страны Али Лариджани никаких иллюзий ни у кого в Тегеране не могло остаться: американцы обманут, а потом и убьют любого вне зависимости от его принадлежности к тому или иному лагерю иранской элиты. Договориться с ними можно только с позиции силы, что в нынешней ситуации равнозначно пониманию американцами собственной слабости.
Поэтому разногласия между Галибафом и Джалили не стоит преувеличивать. Два года назад они участвовали в президентских выборах, в первом туре которых Джалили немного уступил Пезешкиану. Консерватор Галибаф тогда поддержал консерватора Джалили, но во втором туре реформатор Пезешкиан все равно победил. Теперь они втроем в одной лодке, в одном окопе — и им нечего делить. Переговоры с американцами все равно нужны — даже если они не закончатся никаким соглашением, они дают Ирану такую нужную ему передышку.
А что еще важнее, они подводят Вашингтон к признанию тупика, в который он зашел, и приближают окончание войны и уход американцев. Отказ от переговоров невыгоден Ирану: не питая никаких иллюзий в отношении США, он должен просто вытерпеть еще некоторое время. За столом переговоров или под градом бомб итог все равно будет один. Иран выстоял — и тем самым победил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
АналитикаИранСШАИсламабадДональд ТрампСаид ДжалилиМоджтаба ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала