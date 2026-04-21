Переговоры или война до конца: выбор Ирана ничего не изменит

Хотя Дональд Трамп и называет продление истекающего сегодня ночью перемирия "крайне маловероятным", а запланированные на сегодня переговоры в Исламабаде то ли отменены, то ли подвешены, война Америки против Ирана явно выдохлась и не возобновится. Да, Вашингтон, конечно, теоретически может ударить еще раз, но ни о каком тотальном уничтожении иранских электростанций и мостов речи не пойдет. Куда вероятней новый раунд переговоров в Исламабаде и продление перемирия еще на какое-то время. Тактика запугивания, применяемая США, уже не работает: Иран открыто говорит, что готов к новой атаке США, и не собирается отступать от своей главной красной линии — то есть не отдаст обогащенный уран Америке. А Трамп не может объявить о своей полной победе (то есть официально свернуть операцию) без получения этого самого урана. Стало быть, тупик?