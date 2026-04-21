Рейтинг@Mail.ru
Двусторонняя икона изготовлена для Костромского 331-го полка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
06.12.2018
18:12 21.04.2026
В Костромской области для бойцов 331-го полка изготовили двустороннюю икону

© Фото : пресс-служба администрации Костромской области
Двусторонняя икона, объединившая образы защитника воинов Ильи Пророка и защитницы костромичей Феодоровской иконы Божией Матери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 21 апр – РИА Новости. Двусторонняя икона, объединившая образы защитника воинов Ильи Пророка и защитницы костромичей Феодоровской иконы Божией Матери, изготовлена для военнослужащих Костромского 331-го полка, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.
Отмечается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников, навещая в зоне СВО военнослужащих 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского ордена Кутузова полка, заметил, что у бойцов всегда рядом образ Ильи Пророка и Феодоровская икона Божией Матери.
"Наш легендарный 331-й полк – первый в новейшей истории России наименован указом президента России как Костромской. Мне представилось, что должно быть обеспечено единство. С одной стороны – покровитель Воздушно-десантных войск, с другой стороны – покровительница земли Костромской", - сказал Ситников.
Идею поддержали митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и экс-командир полка Роман Иванов. Икону написали мастера из Ярославля. Во вторник в храме пророка Божия Ильи в Костроме митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил чин её освящения.
"Сегодня передаём икону нашим защитникам, и пусть она будет там, где бойцы, пусть бережет их", - отметил глава региона.
В ближайшие дни настоятель храма пророка божия Ильи города Костромы, помощник командира 331-го полка по взаимодействию с верующими протоиерей Максим Рихтер доставит святыню в зону СВО.
Костромская областьКостромская областьРоссияКостромаСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала