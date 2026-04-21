Двусторонняя икона изготовлена для Костромского 331-го полка

КОСТРОМА, 21 апр – РИА Новости. Двусторонняя икона, объединившая образы защитника воинов Ильи Пророка и защитницы костромичей Феодоровской иконы Божией Матери, изготовлена для военнослужащих Костромского 331-го полка, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

Отмечается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников, навещая в зоне СВО военнослужащих 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского ордена Кутузова полка, заметил, что у бойцов всегда рядом образ Ильи Пророка и Феодоровская икона Божией Матери.

© Фото : пресс-служба администрации Костромской области Двусторонняя икона, объединившая образы защитника воинов Ильи Пророка и защитницы костромичей Феодоровской иконы Божией Матери © Фото : пресс-служба администрации Костромской области Двусторонняя икона, объединившая образы защитника воинов Ильи Пророка и защитницы костромичей Феодоровской иконы Божией Матери

"Наш легендарный 331-й полк – первый в новейшей истории России наименован указом президента России как Костромской. Мне представилось, что должно быть обеспечено единство. С одной стороны – покровитель Воздушно-десантных войск, с другой стороны – покровительница земли Костромской", - сказал Ситников.

Идею поддержали митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и экс-командир полка Роман Иванов. Икону написали мастера из Ярославля. Во вторник в храме пророка Божия Ильи в Костроме митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил чин её освящения.

"Сегодня передаём икону нашим защитникам, и пусть она будет там, где бойцы, пусть бережет их", - отметил глава региона.