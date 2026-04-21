В МТС рассказали, когда у каждого человека появится ИИ-двойник
07:23 21.04.2026 (обновлено: 07:24 21.04.2026)
В МТС рассказали, когда у каждого человека появится ИИ-двойник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий разработчик MWS AI (входит в МТС Web Services) Иван Копылов рассказал, что через несколько лет у каждого человека может появиться ИИ-двойник, который будет выполнять однотипные задачи.
  • Для создания ИИ-клона достаточно подключить нейросеть к переписке и документам человека, но полностью заменить человека такая система не способна.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Через несколько лет ИИ-двойник появится у каждого человека, он будет выполнять ежедневные задачи вместо человека на работе, например, согласовывать встречи, напоминать коллегам о дедлайнах и отвечать на типовые вопросы, рассказал РИА Новости ведущий разработчик MWS AI (входит в МТС Web Services) Иван Копылов.
"Через несколько лет у каждого человека может появиться цифровой двойник - ИИ-клон, который возьмет на себя однотипные задачи: согласование встреч, заполнение стандартных форм, напоминания коллегам о дедлайнах и ответы на типовые запросы", - сообщил он.
Ранее, в середине апреля, газета Financial Times написала со ссылкой на источники, что компания Meta* создает собственный ИИ-аватар ее гендиректора Марка Цукерберга на основе его фотографий, голоса и личных данных.
По словам Копылова, для создания такого клона достаточно подключить нейросеть к переписке и документам человека. Система научится писать в его стиле, отвечать на типовые вопросы и вести простые диалоги. Если же дать ИИ-агенту четкую инструкцию по выполнению рабочих задач, получится полноценный виртуальный сотрудник.
Однако полностью заменить человека такая система не способна. "Уникальная особенность человека в том, что он развивается и решает новые, нестандартные задачи. Клон без человека, как и виртуальный сотрудник без живого оператора - это просто видео на повторе", - объяснил эксперт.
Главные риски появления ИИ-клонов - мошенничество и манипуляции, считает он. "Чтобы скопировать чей-то голос, достаточно 30-60 секунд записи из любого публичного источника", - отмечает Копылов.
Другой проблемой эксперт назвал дальнейшее кратное увеличение "мусорного контента" от ИИ-аватаров, у которых нет ни настоящей аудитории, ни таланта, зато есть возможность публиковать материалы быстрее любого живого автора - и постепенно вытеснять реальных людей из информационного пространства.
При этом у разработки есть и плюсы, уверен эксперт. Так, знания и опыт одного специалиста можно "оцифровать" и масштабировать на десятки виртуальных копий - там, где найти живого сотрудника просто не получается.
Кроме того, разработчик видит в ИИ-клонах инструмент для выравнивания доступа к образованию в мире. По его словам, хорошие учителя - самый дефицитный ресурс в мире: физически отправить их в развивающиеся страны невозможно, потому что школ там несравнимо больше, чем специалистов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
