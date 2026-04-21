Грушко обвинил Британию и Францию в раскручивании гонки ядерных вооружений

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В действительности, они наносят еще один удар по региональной и глобальной безопасности, генерируя дополнительные стратегические риски и стимулы для новой гонки ядерных вооружений", - заключил он.