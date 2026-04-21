Грушко обвинил Британию и Францию в раскручивании гонки ядерных вооружений - РИА Новости, 21.04.2026
00:52 21.04.2026
Грушко обвинил Британию и Францию в раскручивании гонки ядерных вооружений

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Грушко обвинил Британию и Францию в раскручивании гонки ядерных вооружений.
  • Новые доктринальные подходы Франции напоминают практикуемое Вашингтоном «расширенное ядерное сдерживание» и предполагают участие в совместных ядерных миссиях НАТО.
  • По мнению Грушко, обновленная ядерная доктрина Франции наносит удар по региональной и глобальной безопасности и стимулирует новую гонку ядерных вооружений.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, новые доктринальные подходы Франции во многом напоминают практикуемое Вашингтоном в АТР "расширенное ядерное сдерживание", а также в них открыто постулируются планы стать "подспорьем совместным ядерным миссиям НАТО".
"Подобные шаги укладываются в общее русло провокационной деятельности стран НАТО в военно-ядерной сфере, направленной против нашей страны. Ранее о наращивании своих ядерных потенциалов было объявлено Великобританией, и также под антироссийскими лозунгами. Это уже само по себе ведет к раскручиванию гонки вооружений, что не только не соответствует целям ДНЯО, но и прямо расходится с непосредственными обязательствами по данному договору", - считает Грушко.
Он добавил, что французские власти представляют дело так, что их обновленная доктрина "продвинутого ядерного сдерживания", которая предусматривает, в том числе, отказ от транспарентности в отношении количества ядерных боеголовок и возможность размещения ядерного оружия на территории других государств ЕС и НАТО, будет способствовать укреплению безопасности Франции и ее союзников.
"В действительности, они наносят еще один удар по региональной и глобальной безопасности, генерируя дополнительные стратегические риски и стимулы для новой гонки ядерных вооружений", - заключил он.
