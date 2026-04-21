02:43 21.04.2026
В Госдуме рассказали о мошенниках, обещающих списать долги за ЖКУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и обещают списать долги за ЖКУ.
  • Они просят перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и личному кабинету на портале «Госуслуги».
  • Депутат Госдумы Дмитрий Свищев подчеркнул, что никакой государственной программы по автоматическому списанию долгов не существует.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний под предлогом якобы списания долгов за ЖКУ просят перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и личному кабинету на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
По словам парламентария, участились случаи мошенничества, связанные с обещаниями "списать долги по государственной программе".
"Аферисты рассылают сообщения и звонят от имени управляющих компаний, предлагая "полностью списать долги через МФЦ" или "вернуть переплату за отопление". Жертв просят перейти по ссылке, ввести код из СМС, после чего злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личным кабинетам на "Госуслугах", - сказал Свищев.
Депутат отметил, что никакой государственной программы по автоматическому списанию долгов не существует.
"Любые операции с долгами, субсидиями и льготами вы должны инициировать сами, обращаясь в официальные инстанции: МФЦ, соцзащиту, управляющую компанию или к проверенным юристам. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны и проверяйте информацию", - заключил он.
ОбществоДмитрий СвищевГосдума РФЛДПР
 
 
