Герасимов рассказал о попытке ВСУ скрыть провал в феврале-марте
Украинский военнослужащий
08:00 21.04.2026 (обновлено: 16:10 21.04.2026)
Герасимов рассказал о попытке ВСУ скрыть провал в феврале-марте

Герасимов: ВСУ пытаются скрыть провал на фронте в феврале-марте

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ пытаются скрыть правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
  • Пытаясь остановить натиск российских войск в марте-апреле, они потеряли более трех тысяч боевиков и свыше 160 единиц техники.
  • Объединенная группировка войск ВС России ведет наступление по всем направлениям.
  • За последние два месяца бойцы установили контроль над 34 населенными пунктами и полностью завершили освобождение ЛНР.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ пытаются утаить правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
«

"Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории", — сказал он.

Как сообщил Герасимов, российская армия сейчас ведет наступление по всем направлениям. За последние два месяца она установила контроль над 34 населенными пунктами и полностью завершила освобождение ЛНР. Пытаясь остановить натиск войск, ВСУ потеряли более трех тысяч боевиков и свыше 160 единиц техники за февраль-март.
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки. Он отметил активное продвижение бойцов в районе Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона.
Группировка "Север", по его словам, продолжает создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, одновременно наступая на нескольких направлениях.
Подразделения "Запада" ликвидировали формирования ВСУ, окруженные на восточном берегу реки Оскол. Они ведут уличные бои в Боровой, Святогорске, Студенке и Старом Караване. Наиболее активные действия идут в Красном Лимане. Сейчас под контролем военных около 70 процентов территории города.
Военнослужащие "Центра" создают полосу безопасности в Днепропетровской области, сообщил Герасимов. Они продвигаются в направлении Доброполья, зачищают Новый Донбасс и борются за Белицкое.
Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.
Бойцы "Востока" активно продвигаются на запад в восточной части Запорожской области. Они отразили несколько атак штурмовых формирований ВСУ с направлений Великомихайловка и Покровское, не допустив утраты территорий. Западнее Гуляйполя бойцы ведут бои в Воздвиженке, а также на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаКраматорскСлавянскВооруженные силы РФ
 
 
