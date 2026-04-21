Герасимов рассказал о наступлении в направлении Запорожья

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка "Днепра" наступает в направлении Запорожья, освободила Веселянку, ведет уличные бои в Орехове и Запорожце, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Глава генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки, заслушал доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Соединения группировки войск "Днепр", нанося поражение формированиям противника, ведут наступление в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18