Герасимов рассказал о полном освобождении ЛНР российскими войсками

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками.
"Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", — сказал он, выступая на пункте управления общевойскового объединения российской Южной группировки войск.
Он добавил, что сейчас наступление Объединенной группировки войск идет по всем направлениям.
Другие заявления:
- Российские войска в течение марта-апреля освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории;
- Бойцы активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска, находятся на удалении 12 и семи километров от восточных окраин;
- ВСУ предпринимали попытки остановить наступление ВС России в феврале-марте, но потеряли три тысячи военнослужащих и больше 160 единиц техники;
- Командование украинских боевиков, пытаясь скрыть провал в феврале-марте, проводит информационную кампанию о возвращении якобы 480 километров территорий.
22 июня 2022, 17:18