Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о полном освобождении ЛНР российскими войсками - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 21.04.2026 (обновлено: 17:15 21.04.2026)
Герасимов рассказал о полном освобождении ЛНР российскими войсками

Герасимов рассказал о полном освобождении ЛНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками.
"Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", — сказал он, выступая на пункте управления общевойскового объединения российской Южной группировки войск.

Он добавил, что сейчас наступление Объединенной группировки войск идет по всем направлениям.
Другие заявления:
  • Российские войска в течение марта-апреля освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории;
  • Бойцы активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска, находятся на удалении 12 и семи километров от восточных окраин;
  • ВСУ предпринимали попытки остановить наступление ВС России в феврале-марте, но потеряли три тысячи военнослужащих и больше 160 единиц техники;
  • Командование украинских боевиков, пытаясь скрыть провал в феврале-марте, проводит информационную кампанию о возвращении якобы 480 километров территорий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала