ЦСКА потерял очки в третьем матче РПЛ подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 1:1, и оба клуба продлили свои безвыигрышные серии до трех матчей.
- ЦСКА с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» — на десятой строчке.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (36-я минута), у армейцев отличился Тамерлан Мусаев (57).
21 апреля 2026 • начало в 19:45
Матч не начался
Перед матчем чемпион СССР в составе ЦСКА Борис Копейкин нанес символический удар. Экс-футболист 27 марта отпраздновал юбилей - 80 лет.
ЦСКА потерял очки в третьем матче чемпионата подряд. Команда Фабио Челестини с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов", также продливший безвыигрышную серию до трех матчей, располагается на десятой строчке.