ЦСКА потерял очки в третьем матче РПЛ подряд
Футбол
21:48 21.04.2026 (обновлено: 22:24 21.04.2026)
ЦСКА потерял очки в третьем матче РПЛ подряд

ПФК ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" и потерял очки в третьем матче РПЛ подряд

Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 1:1, и оба клуба продлили свои безвыигрышные серии до трех матчей.
  • ЦСКА с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» — на десятой строчке.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (36-я минута), у армейцев отличился Тамерлан Мусаев (57).
Перед матчем чемпион СССР в составе ЦСКА Борис Копейкин нанес символический удар. Экс-футболист 27 марта отпраздновал юбилей - 80 лет.
ЦСКА потерял очки в третьем матче чемпионата подряд. Команда Фабио Челестини с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов", также продливший безвыигрышную серию до трех матчей, располагается на десятой строчке.
В следующем матче "Ростов" 25 апреля примет "Оренбург", ЦСКА в этот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".
ФутболСпортТамерлан МусаевРоналдоПФК ЦСКАРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Вакансии
