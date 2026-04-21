Женская сборная России по футболу упала в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
14:34 21.04.2026 (обновлено: 14:38 21.04.2026)
Женская сборная России по футболу упала в рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась с 28-го на 29-е место в рейтинге ФИФА

  • Женская сборная России опустилась с 28-го на 29-е место в рейтинге ФИФА.
  • В активе российской команды 1699,74 балла, и она по-прежнему не допущена к международным соревнованиям.
  • Лидером рейтинга осталась сборная Испании, за ней следует сборная США, а на третью строчку поднялась команда Англии.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Женская сборная России опустилась с 28-го на 29-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной во вторник на сайте организации.
В активе российской команды 1699,74 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В феврале женская сборная России разгромила команду Танзании (4:1), в начале марта уступила команде Ганы (0:4).
Лидером рейтинга осталась сборная Испании (2083,09). Далее идет сборная США (2054,65). На третью строчку поднялась команда Англии (2038,72).
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.
