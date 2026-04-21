ФСБ показала кадры задержания администраторов сим-боксов под Ярославлем

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания администраторов сим-боксов Ярославской области, которые помогали обманывать россиян и устраивать диверсии.

На видео оперативники приходят в три квартиры и задерживают в каждой по человеку. Одну дверь им пришлось взламывать. Задерживаемые сопротивления не оказывают, но не до конца понимают, чего от них требуется.

Также демонстрируется оборудование, которое использовали злоумышленники. Один из задержанных пытался объяснить силовикам, спросившим о назначении сим-бокса, что "живёт и работает" в квартире.

В конце видеоролика все трое задержанных на камеру признаются, что не имеют претензий к ФСБ.