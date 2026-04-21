ФСБ показала кадры задержания администраторов сим-боксов под Ярославлем

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания администраторов сим-боксов Ярославской области, которые помогали обманывать россиян и устраивать диверсии.
На видео оперативники приходят в три квартиры и задерживают в каждой по человеку. Одну дверь им пришлось взламывать. Задерживаемые сопротивления не оказывают, но не до конца понимают, чего от них требуется.
Также демонстрируется оборудование, которое использовали злоумышленники. Один из задержанных пытался объяснить силовикам, спросившим о назначении сим-бокса, что "живёт и работает" в квартире.
В конце видеоролика все трое задержанных на камеру признаются, что не имеют претензий к ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности трёх преступных групп в Ярославской области, которые помогали украинским телефонным мошенникам вымогать деньги у россиян. Подозреваемые задержаны, у них изъяты четыре сим-бокса и более двух тысяч сим-карт. Сим-боксы использовались, в том числе, для диверсий. Возбуждены три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
