Глава ФНП Корсик: Цифровые технологии меняют структуру нотариальной работы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Структура деятельности нотариата в последние годы изменяется, все более активное применение цифровых технологий позволяет экономить время и оптимизировать процесс в этой сфере, сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик во вторник на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Пресс-конференция на тему "Нотариат 2026: достижения, новшества и перспективы" приурочена к 160-летию нотариата в России и Дню нотариата, который отмечается 26 апреля.

"26 апреля исполнится 160 лет с момента подписания императором Александром II "Положения о нотариальной части". Это важный документ, который определил нотариат в качестве самостоятельного правового института. С тех пор этот институт развивается в соответствии с классическими правовыми тенденциями. Сегодня в России действует чуть больше 8,1 тысячи нотариусов, которые объединены в 88 нотариальных палат субъектов Российской Федерации", - сказал Корсик.

Важной частью работы нотариата в настоящее время является помощь участникам СВО и членам их семей. Так, в 2025 году было проведено более 400 тысяч бесплатных консультаций нотариусов для бойцов и их близких. Кроме того, ФНП принимает активное участие в экспертизе новых законопроектов, направленных на усиление прав военнослужащих и членов их семей. Это вопросы наследственного права, льгот и многие другие важные правовые аспекты.

"В целом же, если говорить о нотариальной деятельности, о событиях, которые произошли за последний год, то здесь четко прослеживается тенденция, заложенная в предыдущие годы. И сама структура нотариальной деятельности в последнее время продолжает изменяться. Цифровые технологии, которые активно применяют нотариусы, позволяют значительно сэкономить время и оптимизировать бизнес-процесс", - отметил Корсик.

В частности, дистанционные технологии позволили проводить сделки безопасно и надежно даже в тех случаях, когда стороны находятся далеко друг от друга.

"Этот формат в последнее время становится все более востребован в сфере оборота недвижимости. И обращение к нотариусу в целом становится все удобнее и позволяет за минимум времени решить максимум правовых и сопутствующих вопросов", - пояснил глава ФНП.

Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко добавила, что востребованность цифровых технологий ощущается все больше - и в самой нотариальной деятельности и в спросе со стороны обращающихся граждан.

Она привела в пример нотариальную услугу перевода бумажного документа в электронную форму. За 2025 год спрос на нее вырос на 14% и, наоборот, на 12% уменьшилось количество нотариальных действий, связанных с переводом электронного документа на бумагу.

Игнатенко также обратила внимание на разработку новых публичных сервисов, которые связаны с нотариальной деятельностью и, в частности, направлены на предотвращение использования нотариата в различных мошеннических схемах. Так, был обновлен сервис проверки доверенностей. Теперь в нем, помимо информации о том, что доверенность была отменена самим доверителем, отражается еще информация о прекращении действия доверенности ввиду смерти доверителя.

"Мы зафиксировали свыше 3,4 миллиона обращений к этому сервису. То есть он достаточно востребован. К слову, у нас статистика показала, что россияне чаще обращаются к нашему сервису для размещения информации об отмене доверенности в простой письменной форме. Все это говорит о том, что люди становятся грамотнее, что наши усилия по разъяснению действующего законодательства дают свои результаты", - добавила Игнатенко.