В Госдуме предложили включить в ОМС фитнес-чекап

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили включить в ОМС комплексную оценку физического состояния гражданина как отдельную профилактическую услугу.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о включении в базовую программу обязательного медицинского страхования комплексной оценки физического состояния гражданина фитнес-чекапа как отдельной профилактической услуги либо как отдельного модуля профилактического медицинского осмотра и диспансеризации", - сказано в обращении.

Депутаты также предложили предусмотреть, чтобы такой фитнес-чекап включал базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата в объеме, определяемом Минздравом России , а также выдачу индивидуальных рекомендаций по безопасному уровню физической активности с учетом возраста, хронических заболеваний и факторов риска.