В Госдуме предложили включить в ОМС фитнес-чекап
16:34 21.04.2026
В Госдуме предложили включить в ОМС фитнес-чекап

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили включить в ОМС комплексную оценку физического состояния гражданина как отдельную профилактическую услугу.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Журова оценила дело WADA против Логиновой
Вчера, 10:11
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о включении в базовую программу обязательного медицинского страхования комплексной оценки физического состояния гражданина фитнес-чекапа как отдельной профилактической услуги либо как отдельного модуля профилактического медицинского осмотра и диспансеризации", - сказано в обращении.
Депутаты также предложили предусмотреть, чтобы такой фитнес-чекап включал базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата в объеме, определяемом Минздравом России, а также выдачу индивидуальных рекомендаций по безопасному уровню физической активности с учетом возраста, хронических заболеваний и факторов риска.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит усилить профилактическую направленность системы здравоохранения, повысить доступность раннего выявления факторов риска, связанных с ожирением, недостаточной физической активностью, поможет создать для граждан понятный и безопасный механизм начала занятий физической активностью, а также будет способствовать снижению нагрузки на систему здравоохранения за счет более ранней профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Журова рассказала о том, как ее сын консультируется с WADA
Вчера, 14:34
 
