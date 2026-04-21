В Молдавии назвали продление ЕС санкций зачисткой неугодных политсил

Таубер отметила, что все строится по принципу, когда можно только безоговорочно поддерживать курс на ЕС. "Иначе - политическое преследование. Такими методами колонизаторы хотят сохранить власть своих желтых наместников (желтый является символичным цветом правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" - ред.). В этой системе санкции перестали быть наказанием. Они стали знаком качества для каждого, против кого их вводят", - подчеркнула она.

Ранее ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается "связь с Иланом Шором".