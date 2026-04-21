В Молдавии назвали продление ЕС санкций зачисткой неугодных политсил

КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Продление санкций со стороны Европейского союза в отношении ряда оппозиционных политиков Молдавии является демонстративным актом давления, направленным на зачистку неугодных политсил, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
Во вторник Совет Евросоюза продлил на год санкции против лиц и организаций, "ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы", следует из сообщения на сайте ЕС.
"Продление санкций со стороны Европейского союза в отношении (молдавского оппозиционного политика - ред.) Илана Мироновича Шора, блока "Победа", меня и моих коллег — это не просто политически мотивированное решение. Это демонстративный акт давления, направленный на зачистку неугодных политических сил и политиков", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, евробюрократы присвоили себе право определять, кто представляет "угрозу" для Молдавии, игнорируя не только суверенитет страны, но и базовые принципы права. "Никаких прозрачных процедур, никаких убедительных доказательств — только ярлыки и политические штампы. Обвинения в "дестабилизации" используются как универсальный инструмент устранения оппонентов. Это уже не демократия и не защита ценностей — это прямое вмешательство во внутреннюю политику", - пояснила политик.
Таубер отметила, что все строится по принципу, когда можно только безоговорочно поддерживать курс на ЕС. "Иначе - политическое преследование. Такими методами колонизаторы хотят сохранить власть своих желтых наместников (желтый является символичным цветом правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" - ред.). В этой системе санкции перестали быть наказанием. Они стали знаком качества для каждого, против кого их вводят", - подчеркнула она.
Ранее ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается "связь с Иланом Шором".
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.