17:43 21.04.2026
СМИ: промышленники в ЕС сокращают производство из-за роста цен на энергию

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская промышленность сокращает производство из-за роста цен на электроэнергию.
  • Проблемы в энергетической системе Европы являются структурными, предпринимаемые полумеры недостаточны, заявил директор компании European Aluminium Пауль Фосс.
  • Европейская комиссия порекомендует странам-членам Евросоюза ввести ряд мер поддержки, включая возможную обязательную удаленную работу, на фоне роста цен на энергоресурсы.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Европейская промышленность вынуждена сокращать производство на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает издание Euractiv со ссылкой на отраслевые источники.
"Европейские энергоемкие отрасли сталкиваются с возрастающим давлением из-за постоянно высоких цен на электричество - компании сокращают производство, откладывают инвестиции и предупреждают о долгосрочном ущербе для промышленной базы блока", - говорится в публикации.
По словам директора компании European Aluminium Пауля Фосса, проблемы в энергетической системе Европы являются структурными и предпринимаемые для их решения полумеры даже хуже, чем ничего вовсе. В Европейском совете химической промышленности (CEFIC) также заявили о том, что предприятия в этой отрасли не инвестируют, а закрываются - сектор оказался зажат между высокими ценами на электроэнергию и необходимостью инвестировать в отказ от угольной энергетики.
На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении сообщала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы. ЕК представит главам стран-членов рекомендации по мерам поддержки на фоне роста цен на энергоресурсы.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
