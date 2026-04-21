Рейтинг@Mail.ru
ЕС не хочет оказаться втянутым в кризис вокруг Ирана, заявил Грушко - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 21.04.2026
ЕС не хочет оказаться втянутым в кризис вокруг Ирана, заявил Грушко

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз не хочет оказаться втянутым в кризис вокруг Ирана и, по сути, остается сторонним наблюдателем, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Неспособность Евросоюза согласовать конкретные меры по совместному реагированию на текущую эскалацию на Ближнем Востоке, за исключением санкционного давления на Тегеран, готовность задействовать развернутые в непосредственной близости от Ормузского пролива военно-морские операции Aspides и Atalanta для обеспечения свободы судоходства только после прекращения боевых действий - все это говорит о том, что Брюссель в ситуации вокруг Ирана по сути остается наблюдателем", - сказал Грушко.
По его словам, при этом видно и то, что ЕС не хочет оказаться втянутым в конфликт на "два фронта".
"Но основная ставка по-прежнему делается на урегулирование без отказа от ультимативных требований к Тегерану - соблюдение прав человека, сворачивание ракетной и ядерной программ, "прекращение военной поддержки России", - пояснил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранТегеран (город)СШААлександр ГрушкоЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала