ЕС не хочет оказаться втянутым в кризис вокруг Ирана, заявил Грушко

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз не хочет оказаться втянутым в кризис вокруг Ирана и, по сути, остается сторонним наблюдателем, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Неспособность Евросоюза согласовать конкретные меры по совместному реагированию на текущую эскалацию на Ближнем Востоке, за исключением санкционного давления на Тегеран, готовность задействовать развернутые в непосредственной близости от Ормузского пролива военно-морские операции Aspides и Atalanta для обеспечения свободы судоходства только после прекращения боевых действий - все это говорит о том, что Брюссель в ситуации вокруг Ирана по сути остается наблюдателем", - сказал Грушко.
По его словам, при этом видно и то, что ЕС не хочет оказаться втянутым в конфликт на "два фронта".
"Но основная ставка по-прежнему делается на урегулирование без отказа от ультимативных требований к Тегерану - соблюдение прав человека, сворачивание ракетной и ядерной программ, "прекращение военной поддержки России", - пояснил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
