ЕС хочет с июня запретить въезд ветеранам СВО, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить въезд ветеранам СВО начиная с июня, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы выступим с предложениями ограничить въезд бывших российских участников СВО в Европейский Союз к июню", - сказала она.
Ранее лидеры Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии, Румынии, Латвии и Швеции призвали глав Еврокомиссии и Евросовета Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту применить имеющиеся инструменты и обдумать новые ограничения для въезда в шенгенскую зону российским военным, участвовавшим в спецоперации на Украине.
Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным
12 января, 11:25