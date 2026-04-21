ЕС хочет с июня запретить въезд ветеранам СВО, заявила Каллас - РИА Новости, 21.04.2026
19:39 21.04.2026 (обновлено: 19:57 21.04.2026)
ЕС хочет с июня запретить въезд ветеранам СВО, заявила Каллас

© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить въезд ветеранам СВО начиная с июня, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы выступим с предложениями ограничить въезд бывших российских участников СВО в Европейский Союз к июню", - сказала она.
Ранее лидеры Эстонии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии, Румынии, Латвии и Швеции призвали глав Еврокомиссии и Евросовета Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту применить имеющиеся инструменты и обдумать новые ограничения для въезда в шенгенскую зону российским военным, участвовавшим в спецоперации на Украине.
