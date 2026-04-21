ЕС хочет с июня запретить въезд ветеранам СВО, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить въезд ветеранам СВО начиная с июня, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.

"Мы выступим с предложениями ограничить въезд бывших российских участников СВО в Европейский Союз к июню", - сказала она.