Глава МЭА предупредил о риске перестройки глобальной энергосистемы - РИА Новости, 21.04.2026
08:41 21.04.2026
Глава МЭА предупредил о риске перестройки глобальной энергосистемы

Бироль: обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет к перестройке энергетики

Нефтяная качалка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске фундаментальной перестройки глобальной энергетической системы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
  • Бироль подчеркнул, что возврат к прежней системе поставок даже при быстром снятии ограничений займет не менее двух лет и потребует серьезных инвестиций.
АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к фундаментальной перестройке глобальной энергетической системы, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Данная ситуация может привести к тому, что мировая энергетическая карта будет заново выстроена", — сказал глава МЭА, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, его слова приводит газета Dünya.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Мерц созовет нацсовет безопасности из-за ситуации с топливом в Германии
20 апреля, 00:38
Бироль подчеркнул, что речь идёт не просто о временной нестабильности, а о структурном переломе в мировой энергетике.
Он отметил, что даже при быстром снятии ограничений, включая ситуацию вокруг Ормузского пролива, возврат к прежней системе поставок займет длительное время.
"Даже если пролив откроется завтра, возвращение к прежнему состоянию потребует серьёзных инвестиций и времени — не менее двух лет", — указал глава МЭА.
Бироль также предупредил о рисках для глобальных рынков, включая возможные перебои с поставками топлива и рост цен, особенно в Европе, где уже фиксируются изменения логистических цепочек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.
Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Глава ЕК: ископаемое топливо станет самым дорогим источником энергии в ЕС
13 апреля, 14:29
 
