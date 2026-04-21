Глава МЭА предупредил о риске перестройки глобальной энергосистемы

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к фундаментальной перестройке глобальной энергетической системы, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Данная ситуация может привести к тому, что мировая энергетическая карта будет заново выстроена", — сказал глава МЭА, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, его слова приводит газета Dünya.
Бироль подчеркнул, что речь идёт не просто о временной нестабильности, а о структурном переломе в мировой энергетике.
Он отметил, что даже при быстром снятии ограничений, включая ситуацию вокруг Ормузского пролива, возврат к прежней системе поставок займет длительное время.
"Даже если пролив откроется завтра, возвращение к прежнему состоянию потребует серьёзных инвестиций и времени — не менее двух лет", — указал глава МЭА.
Бироль также предупредил о рисках для глобальных рынков, включая возможные перебои с поставками топлива и рост цен, особенно в Европе, где уже фиксируются изменения логистических цепочек.
Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.