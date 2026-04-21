Россиянин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Призер Олимпийских игр россиянин Сергей Емелин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента в Тиране.
- Емелин первенствовал в весовой категории 63 кг, одержав победу в финальной схватке над Виталием Еременко из Молдавии.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Призер Олимпийских игр россиянин Сергей Емелин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента по спортивной борьбе в Тиране.
Емелину 30 лет, ранее он побеждал на чемпионатах Европы 2018 и 2021 годов в весовой категории до 60 кг. Также на его счету золото чемпионата мира и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио.
Турнир в Тиране продлится до 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).