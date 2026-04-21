Россиянин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
20:08 21.04.2026 (обновлено: 20:43 21.04.2026)
Россиянин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе

  • Призер Олимпийских игр россиянин Сергей Емелин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента в Тиране.
  • Емелин первенствовал в весовой категории 63 кг, одержав победу в финальной схватке над Виталием Еременко из Молдавии.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Призер Олимпийских игр россиянин Сергей Емелин стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе, победив на первенстве континента по спортивной борьбе в Тиране.
Емелин первенствовал в весовой категории 63 кг, одержав победу в финальной схватке над Виталием Еременко из Молдавии. Бронзовые медали выиграли Керем Камал (Турция) и Карен Асланян (Армения).
Емелину 30 лет, ранее он побеждал на чемпионатах Европы 2018 и 2021 годов в весовой категории до 60 кг. Также на его счету золото чемпионата мира и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио.
Турнир в Тиране продлится до 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
