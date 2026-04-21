Мэр Ельца пригласил Путина на празднование 880-летия города - РИА Новости, 21.04.2026
20:05 21.04.2026
Мэр Ельца пригласил Путина на празднование 880-летия города

Мэр Ельца Жабин пригласил Путина на празднование 880-летия города

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований
  • Мэр Ельца Вячеслав Жабин пригласил президента России Владимира Путина на празднование 880-летия города.
  • Праздник запланирован на 5 сентября.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мэр Ельца Липецкой области Вячеслав Жабин на встрече президента России Владимира Путина с представителями муниципального сообщества пригласил главу государства на празднование 880-летия города в сентябре.
"В этом году мы празднуем свой большой юбилей, 880 лет. Мы проводим его со статусом города молодежи. И, пользуясь случаем, хотел бы также пригласить вас на юбилей нашего города, который пройдет 5 сентября в этом году", — сказал Жабин.
Путин рассказал о роли муниципалитетов
Вчера, 17:19
 
