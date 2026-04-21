Экспедиция «Код Непокоренных» соединит девять городов России и Белоруссии

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российско-белорусская патриотическая экспедиция "Код Непокоренных" пройдет в мае, она соединит девять городов России и Белоруссии, сказал вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Сенатор провел заседание оргкомитета экспедиции, она пройдет накануне XIII Форума регионов Белоруссии и России. Форум состоится в этом году в Минске, говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Воробьев напомнил, что экспедиция пройдет с 9 по 19 мая и будет приручена к годовщине Великой Победы и объявленному президентом РФ Году единства народов России.

"Маршрут соединит девять городов России и Беларуси. Это Донецк, Мурманск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск, Минск. В проекте участвуют 100 молодых людей из разных регионов России и Беларуси", - отметил политик.

Касаясь вопросов подготовки и реализации проекта, вице-спикер СФ отметил необходимость четкого взаимодействия между всеми ответственными ведомствами, синхронизации работы по логистике, безопасности. Воробьев подчеркнул, что регионы демонстрируют большую заинтересованность в проекте.

По словам одного из инициаторов и организаторов проекта – сенатора РФ, представителя от заксобрания ДНР Александра Волошина, экспедиция "Код Непокоренных" в 2026 году должна стать еще более мощным, объединяющим импульсом и важным этапом в патриотическом воспитании молодого поколения.

"Опыт прошлого года показал, в сердцах молодежи – искренняя потребность знать правду, прикоснуться к подвигу предков и ощутить себя наследниками Великой Победы. Именно поэтому проект — нечто большее, чем просто маршрут по городам или череда культурно-просветительских мероприятий. Это инициатива, которая объединяет людей вокруг миссии укрепления национального единства и сохранения исторической памяти молодого поколения", - сказал сенатор.

Волошин отметил, что за время подготовки к экспедиции организаторами проделана серьезная системная работа.