19:30 21.04.2026
Экспедиция «Код Непокоренных» соединит девять городов России и Белоруссии

© Фото : пресс-служба Совета Федерации РФЗаседание организационного комитета российско-белорусской патриотической экспедиции "Код Непокоренных" в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российско-белорусская патриотическая экспедиция "Код Непокоренных" пройдет в мае, она соединит девять городов России и Белоруссии, сказал вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Сенатор провел заседание оргкомитета экспедиции, она пройдет накануне XIII Форума регионов Белоруссии и России. Форум состоится в этом году в Минске, говорится в сообщении пресс-службы СФ.
Воробьев напомнил, что экспедиция пройдет с 9 по 19 мая и будет приручена к годовщине Великой Победы и объявленному президентом РФ Году единства народов России.
"Маршрут соединит девять городов России и Беларуси. Это Донецк, Мурманск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск, Минск. В проекте участвуют 100 молодых людей из разных регионов России и Беларуси", - отметил политик.
Касаясь вопросов подготовки и реализации проекта, вице-спикер СФ отметил необходимость четкого взаимодействия между всеми ответственными ведомствами, синхронизации работы по логистике, безопасности. Воробьев подчеркнул, что регионы демонстрируют большую заинтересованность в проекте.
По словам одного из инициаторов и организаторов проекта – сенатора РФ, представителя от заксобрания ДНР Александра Волошина, экспедиция "Код Непокоренных" в 2026 году должна стать еще более мощным, объединяющим импульсом и важным этапом в патриотическом воспитании молодого поколения.
"Опыт прошлого года показал, в сердцах молодежи – искренняя потребность знать правду, прикоснуться к подвигу предков и ощутить себя наследниками Великой Победы. Именно поэтому проект — нечто большее, чем просто маршрут по городам или череда культурно-просветительских мероприятий. Это инициатива, которая объединяет людей вокруг миссии укрепления национального единства и сохранения исторической памяти молодого поколения", - сказал сенатор.
Волошин отметил, что за время подготовки к экспедиции организаторами проделана серьезная системная работа.
Проект "Код непокоренных" направлен на сохранение исторической памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.
