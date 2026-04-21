В офисе "Эксмо" не проводили изъятие книг, сообщили в издательстве - РИА Новости, 21.04.2026
20:32 21.04.2026 (обновлено: 20:46 21.04.2026)
В офисе "Эксмо" не проводили изъятие книг, сообщили в издательстве

В офисе и на складах издательства "Эксмо" не проводили изъятие книг

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Здание издательства "Эксмо" в Москве
Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Здание издательства "Эксмо" в Москве
  • В офисе издательства "Эксмо" в Москве и на его складах 21 апреля не проводилось изъятие книг.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Изъятия книг ни в офисе издательства "Эксмо" в Москве, ни на его складах во вторник не было, заявили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
Ранее в пресс-службе подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства, а именно директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции №1 по коммерческой деятельности были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books.
Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Двадцать первого апреля никаких следственных действий, в т.ч. изъятий книг в офисе издательства "Эксмо" по адресу: город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, или на его складах не проводилось", - сообщили в издательстве.
Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году.
В мае прошлого года в "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
* Экстремистское движение, запрещённое в России
Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
