Задержание гендиректора "Эксмо" связано с книгами Popcorn books

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержание генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева и ряда сотрудников связано с ведением следственных действий по уголовному делу об экстремизме, касающегося распространения книг издательства Popcorn Books, которое было возбуждено в мае 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства " Эксмо " Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации – в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года", - говорится в сообщении.

Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году. Она также уточнила, что вместе с Капьевым на допрос в Следственный комитет доставлены трое сотрудников издательства - директор по дистрибуции, финансовый директор, генеральный директор и заместитель редакции №1 по коммерческой деятельности.

В мае 2025 года в "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.

В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.

В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.