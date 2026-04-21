Рейтинг@Mail.ru
Силовики задержали гендиректора "Эксмо"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 21.04.2026 (обновлено: 16:36 21.04.2026)
Силовики задержали гендиректора "Эксмо" Капьева по делу об экстремизме

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЕвгений Капьев
Евгений Капьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Евгений Капьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева.
  • Его и еще нескольких сотрудников издательства доставили на допрос в СК по делу об экстремизме, возбужденному в мае 2025 года.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силовики задержали генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
"Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет России в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года", — заявили в компании.
Среди задержанных также главред Александра Шипетина и еще три человека. В пресс-службе добавили, что в офисе издательства не было обысков.
Год назад силовики изъяли в "Эксмо" материалы, связанные с книгами Popcorn Books. Одной из них был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. Сообщалось, что разбирательство связано с пропагандой ЛГБТ*.
Директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина тогда допросили в качестве свидетеля и отпустили. В пресс-службе издательства позднее заявили, что отправили партнерам список книг для изъятия из продажи.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Книги - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В "Эксмо" объяснили, почему закрылось издательство Popcorn Books
13 января, 18:47
 
ЭксмоРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала