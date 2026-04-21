Силовики задержали гендиректора "Эксмо"

Его и еще нескольких сотрудников издательства доставили на допрос в СК по делу об экстремизме, возбужденному в мае 2025 года.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Силовики задержали генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

"Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет России в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books ), возбужденному в мае 2025 года", — заявили в компании.

Среди задержанных также главред Александра Шипетина и еще три человека. В пресс-службе добавили, что в офисе издательства не было обысков.

Год назад силовики изъяли в "Эксмо" материалы, связанные с книгами Popcorn Books. Одной из них был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. Сообщалось, что разбирательство связано с пропагандой ЛГБТ*.

Директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина тогда допросили в качестве свидетеля и отпустили. В пресс-службе издательства позднее заявили, что отправили партнерам список книг для изъятия из продажи.