12:58 21.04.2026 (обновлено: 13:17 21.04.2026)
Экс-чиновник Самарской области получил пять лет колонии за мошенничество

Самарского экс-чиновника Гендина приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский суд Москвы приговорил бывшего руководителя представительства Самарской области Геннадия Гендина к пяти годам лишения свободы за мошенничество.
  • По версии следствия, Гендин получил около 100 миллионов рублей за помощь с разрешением на градостроительные работы в Москве.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего руководителя представительства Самарской области при правительстве РФ Геннадия Гендина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Гендина виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья.
Свою вину бывший чиновник не признал. Прокурор требовал ему 7 лет колонии.
По версии следствия, Гендин убедил гендиректора ООО "Лойер Консалтинг" в наличии у него связей в правительстве Москвы и администрации президента, после чего получил от предпринимательницы около 100 миллионов рублей за помощь с разрешением на градостроительные работы в столице.
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, деньги от потерпевшей предприниматель Гендин, по версии следствия, получал на протяжении 2021-2022 годов, а задержали его в октябре 2023 года.
Адвокат Гендина Владимир Шелупахин заявил РИА Новости, что защита настаивает на гражданско-правовом характере спора. "В материалах дела отсутствует изначальный умысел на хищение. Были договоры, реальные работы проводились. Это гражданско-правовой, а не уголовный спор", — отметил он.
Шелупахин также указал на противоречия в показаниях потерпевшей и отсутствие точного расчёта ущерба. По его мнению, обычный хозяйственный конфликт был искусственно переведён в уголовную плоскость.
Для Гендина это уже третий процесс. Ранее он дважды представал перед судом, но оба раза был освобождён от наказания — сначала по состоянию здоровья, затем в связи с истечением сроков давности. На попечении подсудимого находятся четверо детей и пожилая мать.
Гендин руководил представительством Самарской области при правительстве Российской Федерации в начале 2000-х, когда губернатором области был Константин Титов, впоследствии ставший сенатором от региона.
ПроисшествияМоскваСамарская областьРоссияКонстантин Титов (врач)
 
 
