Рейтинг@Mail.ru
Чемпион Дании по футболу перенес две операции после поножовщины - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:04 21.04.2026
Чемпион Дании по футболу перенес две операции после поножовщины

Футболист "Мидтьюллана" Джаби стал жертвой поножовщины и перенес две операции

© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненными показателями больного
Монитор с жизненными показателями больного
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Гвинейский полузащитник датского "Мидтьюллана" Аламара Джаби получил тяжелые ножевые ранения и перенес две операции, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
По информации издания Tipsbladet, футболист стал жертвой поножовщины ночью воскресенья в датском городе Хернинг, где базируется "Мидтьюллан". В результате инцидента игрок получил опасные для жизни ранения и был прооперирован в экстренном порядке. Отмечается, что нападавший, чья личность уже установлена, все еще находится на свободе.
«
"Аламара Джаби получил тяжелые ножевые ранения и находится в стабильном состоянии после двух операций. Он вышел из искусственной комы и чувствует себя, учитывая обстоятельства, хорошо. "Мидтьюлланн" ведет тесный диалог и сотрудничает с властями, а также оказывает поддержку семье футболиста", - говорится в сообщении клуба.
Джаби 19 лет. Он выступает в составе "Мидтьюллан" с сентября 2025 года. И провел в составе клуба одну встречу, сыграв 25 минут в матче квалификационного раунда Лиги Европы против финского КуПСа.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала