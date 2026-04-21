Чемпион Дании по футболу перенес две операции после поножовщины

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Гвинейский полузащитник датского "Мидтьюллана" Аламара Джаби получил тяжелые ножевые ранения и перенес две операции, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
По информации издания Tipsbladet, футболист стал жертвой поножовщины ночью воскресенья в датском городе Хернинг, где базируется "Мидтьюллан". В результате инцидента игрок получил опасные для жизни ранения и был прооперирован в экстренном порядке. Отмечается, что нападавший, чья личность уже установлена, все еще находится на свободе.
"Аламара Джаби получил тяжелые ножевые ранения и находится в стабильном состоянии после двух операций. Он вышел из искусственной комы и чувствует себя, учитывая обстоятельства, хорошо. "Мидтьюлланн" ведет тесный диалог и сотрудничает с властями, а также оказывает поддержку семье футболиста", - говорится в сообщении клуба.
Джаби 19 лет. Он выступает в составе "Мидтьюллан" с сентября 2025 года. И провел в составе клуба одну встречу, сыграв 25 минут в матче квалификационного раунда Лиги Европы против финского КуПСа.