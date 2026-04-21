Чемпион Дании по футболу перенес две операции после поножовщины

По информации издания Tipsbladet, футболист стал жертвой поножовщины ночью воскресенья в датском городе Хернинг, где базируется "Мидтьюллан". В результате инцидента игрок получил опасные для жизни ранения и был прооперирован в экстренном порядке. Отмечается, что нападавший, чья личность уже установлена, все еще находится на свободе.