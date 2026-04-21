Следствие по делу Дурова во Франции продолжается
03:44 21.04.2026 (обновлено: 03:46 21.04.2026)
Следствие по делу Дурова во Франции продолжается

Следствие по делу основателя Telegram Павла Дурова во Франции продолжается

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции продолжается.
  • Там не назвали дату следующих заседаний по его делу, и не сообщили, будет ли Дуров вновь вызван на допрос следственных судей.
ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Следствие по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции не закрыто, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, отказавшись назвать дату новых заседаний.
"Расследование все еще продолжается", - сообщили в прокуратуре.
Там отказались называть дату следующих заседаний по его делу, как и то, будет ли Дуров вновь вызван на допрос следственных судей.
Ранее Дуров заявил, что Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы. В феврале он также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
