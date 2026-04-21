Дуров предрек Франции еще более ужасные утечки

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Францию ждут "еще более ужасные утечки", если власти страны добьются получения доступа к зашифрованным чатам, утверждает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
В понедельник газета Figaro писала, что портал французского национального агентства по выпуску и хранению личных документов (ANTS), на котором хранятся данные учетных записей, идентификационных карт (аналог внутреннего паспорта во Франции) и заграничных паспортов граждан страны, подвергся кибератаке.
Дуров призвал держаться подальше от Франции
4 февраля, 11:10
"Французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов подверглось хакерской атаке - произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 миллионов человек. Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей", - написал Дуров в соцсети Х.
В последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций.
В результате кибератак злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек, а в случае с МВД, по данным газеты Figaro, были украдены данные более 16,4 миллиона человек.
В феврале газета Journal du Dimanche сообщала, что Франция больше всех в Европе пострадала от действий хакеров по итогам первых четырех недель 2026 года. За это время злоумышленникам удалось похитить 60 миллионов строк данных.
Дурова заподозрили в содействии терроризму, пишут СМИ
24 февраля, 09:26