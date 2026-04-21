Дуров предрек Франции еще более ужасные утечки

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Францию ждут "еще более ужасные утечки", если власти страны добьются получения доступа к зашифрованным чатам, утверждает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

В понедельник газета Figaro писала, что портал французского национального агентства по выпуску и хранению личных документов (ANTS), на котором хранятся данные учетных записей, идентификационных карт (аналог внутреннего паспорта во Франции ) и заграничных паспортов граждан страны, подвергся кибератаке.

соцсети Х. "Французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов подверглось хакерской атаке - произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 миллионов человек. Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей", - написал Дуров

В последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций.

В результате кибератак злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек, а в случае с МВД, по данным газеты Figaro, были украдены данные более 16,4 миллиона человек.