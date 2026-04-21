В Москве в ДТП с пятью машинами и самокатом погиб человек
00:19 21.04.2026
В Москве в ДТП с пятью машинами и самокатом погиб человек

В Москве в ДТП с пятью машинами и электросамокатом погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти машин и одного самоката.
  • Один человек погиб, двое пострадали.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием пяти машин и одного самоката в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 23.03 поступило сообщение о ДТП по адресу: ЦАО, улица Садовая-Черногрязская, дом 16-18. По прибытии подразделений установлено, что произошло столкновение пяти легковых автомобилей и одного электросамоката, в результате чего погиб один человек, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
