В Москве в ДТП с пятью машинами и самокатом погиб человек

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием пяти машин и одного самоката в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 23.03 поступило сообщение о ДТП по адресу: ЦАО, улица Садовая-Черногрязская, дом 16-18. По прибытии подразделений установлено, что произошло столкновение пяти легковых автомобилей и одного электросамоката, в результате чего погиб один человек, пострадали два человека", - говорится в сообщении.