Рейтинг@Mail.ru
В ФВВСР рассказали о готовности после допуска на международную арену - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 21.04.2026 (обновлено: 20:47 21.04.2026)
В ФВВСР рассказали о готовности после допуска на международную арену

Фесиков: ФВВСР готова к любым ситуациям из-за допуска на международную арену

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСергей Фесиков
Сергей Фесиков - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сергей Фесиков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном.
  • Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков заявил, что организация готова к любым ситуациям на фоне вероятных провокаций в Европе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил, что в организации готовы к абсолютно любым ситуациям на фоне вероятных провокаций в Европе из-за полноценного допуска спортсменов на международную арену.
Ранее глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
"Вызывают ли опасения заявления стран о возможных провокациях из-за допуска россиян с флагом и гимном? На провокации вестись точно не стоит. Если уже выпущены официальные релизы, уже официальный допуск, то какие сомнения? Мы готовы к абсолютно любым ситуациям. Мы преодолевали барьеры последние два года и из любой ситуации выходили с результатом, выходили с победой. Спорт вне политики, и мы к этому готовы", - сказал Фесиков.
World Aquatics 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
«
"Насколько я понимаю, мировая организация выше европейской, поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время мы получим допуск и от European Aquatics. Это вопрос времени и критериев. Надеюсь, никаких изменений не будет. Критерии - это допуск. То, что нам дала World Aquatics, - это полное возвращение на мировую арену. Естественно, мы должны вернуться уже в полном объёме, в полном формате и самой большой командой по всем водным видам спорта приехать на чемпионат Европы в Париже", - добавил спикер.
СпортПлаваниеСергей Фесиков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала