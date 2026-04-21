В ФВВСР рассказали о готовности после допуска на международную арену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном.
- Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков заявил, что организация готова к любым ситуациям на фоне вероятных провокаций в Европе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил, что в организации готовы к абсолютно любым ситуациям на фоне вероятных провокаций в Европе из-за полноценного допуска спортсменов на международную арену.
Ранее глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
"Вызывают ли опасения заявления стран о возможных провокациях из-за допуска россиян с флагом и гимном? На провокации вестись точно не стоит. Если уже выпущены официальные релизы, уже официальный допуск, то какие сомнения? Мы готовы к абсолютно любым ситуациям. Мы преодолевали барьеры последние два года и из любой ситуации выходили с результатом, выходили с победой. Спорт вне политики, и мы к этому готовы", - сказал Фесиков.
World Aquatics 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Насколько я понимаю, мировая организация выше европейской, поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время мы получим допуск и от European Aquatics. Это вопрос времени и критериев. Надеюсь, никаких изменений не будет. Критерии - это допуск. То, что нам дала World Aquatics, - это полное возвращение на мировую арену. Естественно, мы должны вернуться уже в полном объёме, в полном формате и самой большой командой по всем водным видам спорта приехать на чемпионат Европы в Париже", - добавил спикер.