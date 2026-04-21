Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа - РИА Новости, 21.04.2026
19:58 21.04.2026
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по централизованным закупкам газа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи о плане ЕС по централизованным закупкам газа.
  • Он считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен навязывает дорогостоящие и ошибочные решения, централизуя власть в Брюсселе.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи о плане Европейского союза (ЕС) по централизованным закупкам газа.
"Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - ред.) сделала это с вакцинами. Теперь она хочет скоординированных закупок газа в масштабах всего ЕС. Она использует каждый кризис одинаково: ослабляет европейские государства, централизует власть в Брюсселе и навязывает всем остальным дорогостоящие и ошибочные решения", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию издания Politico в той же соцсети о том, что Еврокомиссия намерена возобновить скоординированные общеевропейские закупки газа, поскольку конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу поставок.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
