17:06 21.04.2026 (обновлено: 17:50 21.04.2026)
Тамбиева сделали главным тренером "Динамо"

Тамбиев возглавил московский хоккейный клуб "Динамо"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев. 21.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Леонид Тамбиев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев возглавил "Динамо".
  • Команда будет выступать под его руководством в сезоне 2026/27.
  • Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев возглавил московский хоккейный клуб "Динамо", сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что команда будет выступать под руководством нового главного тренера в сезоне-2026/27. Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова, который возглавил клуб по ходу сезона после увольнения Алексея Кудашова. Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время.
Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года.
До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021-го по декабрь 2025 года возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
В прошедшем сезоне московская команда проиграла минскому "Динамо" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершила свое участие в сезоне-2025/26.
