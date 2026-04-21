Тамбиева сделали главным тренером "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев возглавил "Динамо".
- Команда будет выступать под его руководством в сезоне 2026/27.
- Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев возглавил московский хоккейный клуб "Динамо", сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что команда будет выступать под руководством нового главного тренера в сезоне-2026/27. Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова, который возглавил клуб по ходу сезона после увольнения Алексея Кудашова. Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время.
Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года.
До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021-го по декабрь 2025 года возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
