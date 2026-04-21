Дептранс назвал причину остановки движения на красной линии метро Москвы

Пассажиры на станции Московского метрополитена "Чистые пруды" во время остановки движения поездов. 21 апреля 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение на Сокольнической линии метро Москвы останавливали из-за технической неисправности одного из составов.

Состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Поезда на красной линии московского метро остановили из-за технической неисправности одного из составов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" — "Парк Культуры". Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии", — говорится в публикации.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Поезд находится на сервисном обслуживании компании-производителя, добавили в ведомстве.

Позже заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова уточнила, что у состава оказалась неисправной колесная пара третьего вагона.