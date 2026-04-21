Дептранс назвал причину остановки движения на красной линии метро Москвы
11:03 21.04.2026 (обновлено: 13:17 21.04.2026)
Дептранс назвал причину остановки движения на красной линии метро Москвы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Пассажиры на станции Московского метрополитена "Чистые пруды" во время остановки движения поездов. 21 апреля 2026 года
Пассажиры на станции Московского метрополитена "Чистые пруды" во время остановки движения поездов. 21 апреля 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на Сокольнической линии метро Москвы останавливали из-за технической неисправности одного из составов.
  • Состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Поезда на красной линии московского метро остановили из-за технической неисправности одного из составов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" — "Парк Культуры". Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии", — говорится в публикации.
Поезд находится на сервисном обслуживании компании-производителя, добавили в ведомстве.
Позже заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова уточнила, что у состава оказалась неисправной колесная пара третьего вагона.
В остановленном поезде никто не пострадал, сотрудники метро и полицейские помогли людям организованно покинуть вагоны и пройти на станцию. Для пассажиров организовали бесплатный автобусный маршрут КМ.
