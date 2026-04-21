Дептранс назвал причину остановки движения на красной линии метро Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на Сокольнической линии метро Москвы останавливали из-за технической неисправности одного из составов.
- Состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Поезда на красной линии московского метро остановили из-за технической неисправности одного из составов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" — "Парк Культуры". Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии", — говорится в публикации.
Поезд находится на сервисном обслуживании компании-производителя, добавили в ведомстве.
Позже заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова уточнила, что у состава оказалась неисправной колесная пара третьего вагона.
В остановленном поезде никто не пострадал, сотрудники метро и полицейские помогли людям организованно покинуть вагоны и пройти на станцию. Для пассажиров организовали бесплатный автобусный маршрут КМ.
В Москве школьник выстрелил из пневматики в поезд метро
10 апреля, 09:21